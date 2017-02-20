Рособрнадзор запретил принимать студентов в два вуза

Рособрнадзор запретил прием учащихся в два вуза, сообщается в понедельник, 20 февраля, на сайте ведомства.

«За неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Гуманитарный институт (Москва) и Невский институт языка и культуры (Санкт-Петербург)», — отмечается в сообщении.

По результатам проверки также частично лишились государственной аккредитации Губкинский филиал Белгородского государственного технологического университета имени Шухова и Набережночелнинский государственный педагогический университет.

Запрет на прием студентов не налагает на вуз иных ограничений. При приостановлении государственной аккредитации учебное заведение может продолжать вести образовательную деятельность, однако теряет право выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца и предоставлять отсрочку от армии.

30 декабря 2016 года Рособрнадзор лишил права на прием студентов пять вузов: тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, Институт управления (Архангельск), Педагогический институт Калининградской области, Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный институт (Санкт-Петербург).