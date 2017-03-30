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Рособрнадзор запретил трем государственным вузам принимать студентов

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Иркутский государственный университет имени А.А. Ежевского
Иркутский государственный университет имени А.А. Ежевского

Рособрнадзор по результатам проверок запретил прием студентов в три государственных вуза. Об этом в четверг, 30 марта, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об Иркутском государственном университете имени А.А. Ежевского, Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения и Орловском государственном аграрном университете имени Н.А. Парахина. В сообщении говорится, что причиной стало неисполнение предписаний в установленные сроки.

Ведомство также лишило лицензии Кисловодский институт экономики и права и приостановило действие разрешительного документа Санкт-Петербургского института гуманитарного образования.

Кроме того, московский филиал Российской международной академии туризма лишился государственной аккредитации на программы среднего профессионального образования «Промышленная экология и биотехнологии» и «Сервис и туризм».

Запрет на прием обучающихся не ограничивает остальную образовательную деятельность вуза. В случае если лицензия образовательного учреждения приостанавливается или аннулируется, учредитель вуза обязан обеспечить перевод студентов (с их письменного согласия) в другие высшие учебные заведения на аккредитованные программы по аналогичным направлениям с сохранением условий обучения, включая форму, курс и стоимость.

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