На Украине предложили увольнять недостаточно лояльных учителей

Министерство образования Украины намерено выявлять и увольнять недостаточно лояльных школьных учителей. Об этом заявила глава ведомства Лилия Гринкевич, передает в пятницу, 12 мая, украинское издание «Вести».
«Я обратилась в Минюст за разъяснением, можем ли мы сделать четкий перечень обязанностей каждого учителя и в одном из них определить, что учитель может проводить только государственническую политику, которая не противоречит Конституции», — отметила министр.
Гриневич считает, что доказательством противоправного поведения педагога может служить аудиозапись. «Ведь просто слов ребенка недостаточно — может быть и клевета», — пояснила она.
Издание приводит мнение учителя одной из киевских школ, которая опасается, что инициатива позволит ученикам сводить счеты с неугодными преподавателями. «Если дать ученикам еще одну возможность поймать преподавателя на слове, троллить нас будут постоянно, ведь тема Майдана, АТО (так в Киеве называют силовую операцию на юго-востоке страны), Донбасса — вот она, перед глазами», — сказала педагог.
В апреле Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на беседу отца киевского школьника, выступившего против написания детьми писем поддержки украинским военным в зону АТО. По словам его жены, мужчина «никогда не совершал никаких преступлений». Также она добавила, что до этого представитель спецслужбы приходил к супругу на работу, в одну из лабораторий радиационной медицины, и потребовал предоставить на него характеристику.
В марте министерство образования Украины опубликовало предложения школьной программы по литературе. Из списка убрали произведения Федора Достоевского и Льва Толстого. Романы и повести русских классиков могут заменить книгами современных авторов, среди которых «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Бредбери и «Убить пересмешника» Харпер Ли.