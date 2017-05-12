На Украине предложили увольнять недостаточно лояльных учителей

Министерство образования Украины намерено выявлять и увольнять недостаточно лояльных школьных учителей. Об этом заявила глава ведомства Лилия Гринкевич, передает в пятницу, 12 мая, украинское издание «Вести».

«Я обратилась в Минюст за разъяснением, можем ли мы сделать четкий перечень обязанностей каждого учителя и в одном из них определить, что учитель может проводить только государственническую политику, которая не противоречит Конституции», — отметила министр.

Гриневич считает, что доказательством противоправного поведения педагога может служить аудиозапись. «Ведь просто слов ребенка недостаточно — может быть и клевета», — пояснила она.

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Издание приводит мнение учителя одной из киевских школ, которая опасается, что инициатива позволит ученикам сводить счеты с неугодными преподавателями. «Если дать ученикам еще одну возможность поймать преподавателя на слове, троллить нас будут постоянно, ведь тема Майдана, АТО (так в Киеве называют силовую операцию на юго-востоке страны), Донбасса — вот она, перед глазами», — сказала педагог.

В апреле Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на беседу отца киевского школьника, выступившего против написания детьми писем поддержки украинским военным в зону АТО. По словам его жены, мужчина «никогда не совершал никаких преступлений». Также она добавила, что до этого представитель спецслужбы приходил к супругу на работу, в одну из лабораторий радиационной медицины, и потребовал предоставить на него характеристику.

В марте министерство образования Украины опубликовало предложения школьной программы по литературе. Из списка убрали произведения Федора Достоевского и Льва Толстого. Романы и повести русских классиков могут заменить книгами современных авторов, среди которых «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Бредбери и «Убить пересмешника» Харпер Ли.