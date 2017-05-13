Северокорейский дипломат рассказала об условиях для диалога с Вашингтоном

Глава отдела американских отношений МИД КНДР Чо Сон Хи заявила, что Пхеньян готов к диалогу с США. Об этом она сообщила журналистам в аэропорту Пекина, передает южнокорейское агентство Ёнхап в субботу, 13 мая.

По словам дипломата, Народная Республика «проведет диалог при подходящих условиях». Как отмечается, Чо Сон Хи возвращалась в Пхеньян из норвежской столицы Осло, где вместе с северокорейской делегацией проводила встречу с группой американских экспертов.

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12 мая Пхеньян обратился к странам мира с просьбой не применять против него санкции, введенные Советом Безопасности ООН.

До этого государственное северокорейское информагентство ЦТАК заявило, что политика «государственного терроризма», которую проводят США в отношении КНДР, обернется для Вашингтона «катастрофическими последствиями».

Политическая ситуация вокруг Корейского полуострова остается напряженной. США выражают недовольство реализацией Пхеньяном ракетной и ядерной программ. Ранее в Вашингтоне заявляли, что их стратегия в отношении КНДР направлена на оказание давления на Пхеньян путем ужесточения санкций — с целью заставить его отказаться от этих программ.