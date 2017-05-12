КНДР призвала страны мира не вводить против нее утвержденные ООН санкции

Пхеньян обратился к странам мира с просьбой не применять против него санкции, введенные Советом Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, поступившее в российское постпредство при Организации Объединенных Наций.

В обращении КНДР обвиняет США в преступлениях против человечности и требует созвать международный форум, который бы рассмотрел вопрос о правомочности резолюций СБ ООН о запрете на разработку ядерного оружия и санкций в случае его нарушения. До того, как юристы вынесут итоговое решение, пишут северокорейские дипломаты, Пхеньян просит всех воздержаться от «незаконных санкций, противоречащих международным нормам».

Как говорится в письме, США угрожают другим странам покарать их, если те не введут ограничительные меры против Северной Кореи. «США так боятся великой военной мощи КНДР, в основе которой лежат ядерные силы, что воображают, что ресторанный бизнес производит ядерное оружие или баллистические ракеты, а санкционный комитет, превратившийся в инструмент политики США против КНДР, выставляет себя на посмешище перед международным сообществом из-за своей истерии вокруг санкций», — гласит текст.

7 марта 2017 года Совбез ООН осудил ракетные испытания, проведенные КНДР. Эти действия были расценены как нарушение его резолюций. Совбез потребовал от Пхеньяна воздержаться от подобных действий, в том числе ядерных испытаний, и полностью выполнять свои международные обязательства. В случае повторных провокаций СБ пригрозил существенными мерами.

КНДР запустила ракеты 6 марта из провинции Пхёнан-Пукто. Предположительно, речь идет об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14. Запуск совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных корейско-американских военных учений. Как заявили в Пхеньяне, целью ракетных испытаний была отработка нанесения ударов по американским базам в Японии.