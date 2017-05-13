Мединский рассказал о планах кинофикации регионов

В малых и средних городах России к концу 2017 года откроют более 200 кинозалов, объявил глава Минкульта Владимир Мединский. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

На программу кинофикации регионов с 2015 года было выделено 2,15 миллиарда рублей, рассказал министр на заседании 25-го координационного совета по культуре, прошедшего 12 мая в Рязани. За это время в малых и средних городах было открыто 230 кинозалов.

Мединский призвал регионы активнее участвовать в программе. По его словам, Фонд кино готов выделять субсидии на покупку кинооборудования для поддержки регионов. «Получателем средств может выступать кто угодно, это прямая безвозвратная субсидия. Все, что нужно инициативному предпринимателю — желание», — подчеркнул он.

«Наше требование одно: каждый второй сеанс — под российское кино», — добавил глава Минкульта.

В апреле сообщалось, что министерство планирует кинофицировать 24 российских цирка для бесплатного показа в них исключительно отечественных лент, ориентированных преимущественно на детскую и подростковую аудиторию.