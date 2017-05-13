На маршруте наблюдателей ОБСЕ в ДНР обнаружили четыре взрывных устройства

Четыре взрывных устройства обнаружены в городе Шахтерск на пути следования наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщает в субботу, 13 мая, Вести.Ru со ссылкой на представителя силового ведомства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, закладка была сделана на трассе вблизи мемориального комплекса «Саур-Могила».

«Были обнаружены четыре самодельных взрывных устройства на базе противопехотной мины МОН-50 с дистанционными взрывателями. На данный момент ведется дезактивация четвертого», — рассказал собеседник.

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8 мая на подъездной дороге к мемориалу «Саур-Могила» в Донецкой области обнаружили шесть взрывных устройств. В тот же день на трассе прогремели два взрыва незадолго до проезда кортежа главы ДНР Александр Захарченко.

В конце апреля автомобиль СММ ОБСЕ подорвался под Луганском в районе села Пришиб, которое с 2014 года контролируется ополчением. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое наблюдателей пострадали, им была оказана медицинская помощь. В Луганской народной республике утверждали, что подрыв машины организовали украинские диверсанты.