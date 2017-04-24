В Кремле прокомментировали подрыв автомобиля ОБСЕ на территории ЛНР

Гибель наблюдателя ОБСЕ в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) должна быть расследована, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 24 апреля.

«Безусловно, мы считаем, что надлежит самым тщательным образом провести расследование это инцидента», — сказал официальный представитель Кремля.

На вопрос о том, может ли российская сторона принять участие в расследовании, он не ответил. «Кто будет непосредственно заниматься этим расследованием, опять же зависит от договоренностей заинтересованных сторон», — пояснил Песков.

Материалы по теме Накрывает войной К чему приведут самые масштабные за полтора года бои в Донбассе

Представитель Кремля также выразил соболезнования родственникам погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при подрыве.

О гибели наблюдателя ОБСЕ стало известно 23 апреля. Автомобиль Специальной мониторинговой группы организации подорвался на подконтрольной ополчению территории Луганской области, в результате погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту подрыва.

МИД России назвал циничной акцией подрыв автомобиля, а также призвал провести тщательное расследование инцидента. Кроме того, дипломатическое ведомство призвало все стороны к прямому диалогу ради установления мира в Донбассе.