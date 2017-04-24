СБУ возбудила уголовное дело в связи с подрывом автомобиля ОБСЕ в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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«Управлением Службы безопасности Украины в Луганской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 258 УК Украины ("Террористический акт, приведший к гибели человека")», — отмечается в пресс-релизе.

Ранее в тот же день представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что подорвавшаяся на мине в районе села Пришиб машина Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ незадолго до этого проезжала по той же дороге. Также в понедельник стало известно, что тело погибшего наблюдателя ОБСЕ передано на подконтрольную официальному Киеву территорию.

Автомобиль СММ ОБСЕ подорвался днем 23 апреля в районе села Пришиб, территории которого с 2014 года контролируется ополчением. В результате погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое наблюдателей пострадали, им была оказана медицинская помощь. В ЛНР утверждают, что подрыв машины организовали украинские диверсанты.