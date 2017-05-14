Американские актеры изобразили поцелуй Трампа с пресс-секретарем

Американские актеры Мелисса Маккарти и Алек Болдуин в новом выпуске шоу Saturday Night Live разыграли любовную сцену пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера и президента США Дональда Трампа. Видеоролик опубликован на YouTube-канале SNL.

В клипе Спайсер в исполнении Маккарти сначала выступает перед журналистами на пресс-брифинге, после чего едет на самоходной ораторской трибуне к Трампу, которого играет Болдуин. Президент начинает приставать к пресс-секретарю, после чего они целуются.

12 мая Маккарти в образе Спайсера проехала по центру Нью-Йорка, оседлав самоходную ораторскую трибуну.

Маккарти снялась в том числе в таких фильмах, как «Девичник в Вегасе», «Шпион», «Охотники за привидениями», «Копы в юбках», «Тэмми», «Экстази». Алек Болдуин сыграл, в частности, в лентах «Перл-Харбор», «На грани», «Отступники» и «Привычка жениться», а также в сериале «Клерки». Он регулярно пародирует Трампа в выпусках SNL.