В Нижнем Тагиле загорелся танк-памятник

В Нижнем Тагиле произошел пожар в танке-памятнике, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Свердловской области.

Информацию о возгорании на площади Танкостроителей передал проезжавший мимо горожанин. Из смотрового окна танка-памятника шел дым. Горела внутренняя обшивка танка-памятника уралвагонзаводцам — создателям танка Т-72.

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать чье то неосторожное обращение с огнем. Смотровое окно танка-памятника было открыто.

С внешней стороны памятник от огня не пострадал.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава. В течение 10 минут огонь был потушен.