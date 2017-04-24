При пожаре на пилораме под Екатеринбургом погибли трое

В поселке Октябрьский Свердловской области возник пожар на пилораме, при котором погибли три человека. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Сообщение о пожаре поступило около 1:20 по местному времени (23:20 мск). Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, сгорели гараж и бытовка. «Во время тушения обнаружены трое погибших. Один из работников смог выбраться из подсобного помещения — бытовки», — говорится в сообщении прокуратуры.

По факту произошедшего начата проверка.

Как сообщили РИА Новости в свердловском главке МВД, по предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание электропроводки в бытовке.

22 апреля в Ижевске произошел пожар в частном деревянном доме. Погибли четыре человека — пожилая пара и двое их внуков в возрасте около 10 лет.