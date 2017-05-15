Крокодилы в Зимбабве съели обещавшего показать чудо священника

В Зимбабве крокодилы съели священника. Об этом сообщает нигерийское издание Daily Post.

Очевидцы утверждают, что священнослужитель Джонатан Мтетва (Jonathan Mthethwa) привел прихожан к реке, чтобы показать им чудо хождения по воде. Он вошел в водоем, известный как Крокодилья река, и удалился на 30 метров от берега. В этот момент на него напали три рептилии.

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«Мы по-прежнему не понимаем, как так вышло, ведь он постился и молился целую неделю, — рассказал один из свидетелей происшествия. — Крокодилы покончили с ним за пару минут».

Согласно Библии, хождение по воде — одно из чудес, которое Иисус Христос совершил, чтобы уверить учеников в своей божественности.

В середине апреля сообщалось, что пропавшего в Зимбабве южноафриканского охотника Скотта ван Зила съели крокодилы. Мужчина исчез во время сафари, в районе реки Лимпопо.