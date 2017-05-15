Благотворительный магазин попросил больше не сдавать ему книги «Код да Винчи»

Благотворительный магазин Oxfam в британском городе Суонси призвал посетителей больше не сдавать книгу «Код да Винчи» Дэна Брауна. Заведение оказалось переполнено экземплярами этого романа, пишет The Telegraph в понедельник, 15 мая.

Сотрудники магазина выставили на прилавок множество копий «Кода да Винчи», поместив на кипе заявление: «Вы можете отдать нам еще один "Код да Винчи", но нам предпочтительнее было бы получить от вас виниловые пластинки!»

«Мы получаем по экземпляру этой книги каждый день. Иногда их покупают, но лучше бы мы занимались пластинками», — отметил менеджер магазина Фил Бродхерст.

Отмечается, что в прошлом году схожую проблему Oxfam испытывал с романом «50 оттенков серого». Сотрудники получили сотни экземпляров книги, которые им пришлось сдать на склад для хранения.

«Код да Винчи» был издан в 2003 году. Роман стал продолжением произведения Брауна «Ангелы и демоны» 2000 года. Книга, написанная в жанре интеллектуального детективного триллера, стала международным бестселлером.