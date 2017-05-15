Раскрыт главный парадокс пьяного человека

Человек в состоянии алкогольного опьянения склонен полагать, что его личность существенно изменяется, однако окружающие почти не замечают разницы. Это выяснили американские психологи из Университета Миссури в городе Колумбия, проведя эксперименты со 156 добровольцами. Статья опубликована в журнале Association for Psychological Science. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

На предварительном этапе исследования ученые провели среди участников опрос. Респонденты указали в анкетах, как часто они употребляют спиртное и как это влияет на их личность и поведение. После этого каждый доброволец с несколькими знакомыми пришел в лабораторию, где прошел тест на содержание алкоголя в крови.

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В ходе эксперимента одна часть испытуемых (контрольная группа) в течение 15 минут пила безалкогольные газированные напитки, а другая (опытная группа) — водку или коктейли. Ученые проследили, чтобы объемная концентрация этанола в крови опытной группы не превышала 0,09 процента. После этого добровольцы обсуждали различные темы и решали головоломки. Это позволило им и их знакомым оценить, насколько сильно изменяется поведение после употребления спиртного.

Испытуемые сообщили психологам, что у них снизилась способность отдавать отчет своим действиям, уменьшилось стремление получать новый опыт, кроме того, они стали менее уступчивыми. В то же время повысился уровень экстраверсии и улучшилась эмоциональная стабильность. Однако их знакомые заявили, что заметным было только увеличение общительности.

Ученые объяснили этот парадокс тем, что существует расхождение между ожиданиями человека, как изменится его поведение из-за алкоголя, и реальным воздействием спиртного.