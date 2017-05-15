В МИД подтвердили сообщения об убийстве женщины и ребенка сотрудником ведомства

В Министерстве иностранных дел России подтвердили сообщения об убийстве женщины и ребенка работником ведомства. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сказали в департаменте информации и печати МИД.

«Нам известно о трагедии с сотрудником МИД. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы», — отметили в департаменте.

В понедельник, 15 мая, столичный главк Следственного комитета сообщил, что минувшей ночью в квартире дома, расположенного на Ленинском проспекте, обнаружены тела мужчины, женщины и малолетней девочки с огнестрельными ранениями.

Установлено, что женщина вместе с дочкой находилась в гостях у давнего знакомого. В какой-то момент он достал охотничье ружье и выстрелил в них не менее двух раз. Мать и дочь умерли на месте, мужчина покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

До официального заявления следователей источники говорили, что преступник мог быть сотрудником МИД и что жертвы — его жена и дочь.