Убившую восемь детей австралийку освободили от ответственности

Суд австралийского штата Квинсленд признал невменяемой и освободил от ответственности 40-летнюю Райну Тайдей, убившую восемь детей. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».

Согласно заключению психиатрической экспертизы, женщина страдает тяжелой формой шизофрении. Врачи установили, что психическое состояние Тайдей резко ухудшилось за несколько месяцев до массового убийства.

«Она услышала птичьи голоса, которые сказали ей, что она должна убить детей, чтобы спасти их», — рассказала судебный психиатр доктор Джейн Филлипс.

Ее коллега, доктор Франк Варгез добавил, что у убийцы диагностировано «апокалиптическое бредовое состояние». «Это уникальный и чудовищный случай, ничего подобного я никогда раньше не встречал», — сказал он.

Женщина помещена в специализированную клинику для душевнобольных в Брисбене.

В декабре 2014 года Тайдей зарезала четырех своих сыновей, трех дочерей и племянницу. Погибшим было от двух до 14 лет. Дом, в котором было совершено убийство, снесли, на его месте разбит парк.