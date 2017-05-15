СБУ задержала жителя Николаева за попытку создания «спящей армии»

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность жителя Николаева, который, по версии спецслужбы, формировал «спящую армию» для борьбы с властями. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает пресс-служба СБУ.

«Местный житель (...) в социальных сетях и во время личных встреч искал сторонников идеи сопротивления власти в Украине с целью формирования из них бойцов так называемой "спящей армии" (подпольной армии — прим. «Лента.ру»)», — отмечается в пресс-релизе. В СБУ также информировали, что оперативники изъяли при обыске материалы, подтверждающие, что подозреваемый вел противоправную деятельность.

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Уголовное дело возбуждено по статье «Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя».

Ранее в понедельник глава СБУ Василий Грицак назвал зачинщиком митингов 10 мая за создание Ровенской народной республики бывшего премьер-министра страны Николая Азарова.

В начале апреля сотрудники СБУ провели обыск у журналиста одесского издания «Таймер» Надежды Мельниченко в рамках уголовного дела о попытке создания Бессарабской народной республики. По версии спецслужбы, члены группы якобы намеревались предпринять в День освобождения Одессы, 10 апреля, «провокационные действия, направленные на дестабилизацию социально–политической обстановки в городе».