Православного священника из Югры заподозрили в оскорблении чувств верующих

Полиция проверяет слова священника РПЦ Алексея Екимова из села Угут Ханты-Мансийского автономного округа на предмет оскорбления чувств верующих, сообщает Ura.ru со ссылкой на УМВД по региону.

Как написал на своей странице во «ВКонтакте» адвокат Константин Андреев, во время выступления на митинге в честь 9 Мая Екимов обвинил пятидесятников, баптистов и иеговистов в том, что они препятствовали победе Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Материалы по теме Светская инквизиция Почему атеизм в России становится уголовно наказуемым деянием

В полиции агентству сообщили, что после митинга им поступила жалоба от местной общины баптистов. «Они сказали, что в его [Екимова] выступлении были фразы, оскорбляющие чувства верующих. Участковый взял со всех объяснения, а также текст выступления», — сказала руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. По ее словам, сейчас речь проходит экспертизу, в результате которой будет установлено, действительно ли высказывания священника оскорбляют чувства верующих.

Экспертизу планируется завершить к началу июня. В местной митрополии РПЦ ситуацию пока не комментируют.

5 мая депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что планирует подготовить проект поправок в Уголовный кодекс, приравнивающих необоснованную критику и публичные оскорбления в адрес руководства религиозных течений к экстремизму и посягательству на конституцию. В качестве примеров конфессий, оскорбление глав которых должно столь сурово наказываться, Милонов назвал «православие, ислам, иудаизм или буддизм».