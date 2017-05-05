Милонов предложил приравнять критику раввинов и священников к экстремизму

Депутат Госдумы Виталий Милонов планирует подготовить проект поправок в Уголовный кодекс, приравнивающих необоснованную критику и публичные оскорбления в адрес руководства религиозных течений к экстремизму и посягательству на конституционный государственный строй. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 5 мая.

«Оскорбление главы религиозного течения — будь то православие, ислам, иудаизм или буддизм — для миллионов человек является серьезным проступком и преступлением. В некоторых случаях такое злонамеренное действие даже может спровоцировать гражданское неповиновение или беспорядки», — заявил Милонов в беседе с агентством.

Депутат подчеркнул, что хотя Россия — светское государство, большинство жителей являются верующими людьми. «Публичное оскорбление или клевета на священника, раввина, ламу или муллу — это оскорбление целой религии, а не блага секулярного общества», — отметил парламентарий.

По его словам, инициатива по внесению поправок в УК направлена на экспертизу в Минюст и специалистам по религиозным отношениям.

В конце 2015 года Милонов, будучи депутатом заксобрания Санкт-Петербурга, предложил закрепить в конституции страны государственную идеологию, согласно которой Россия как государство опирается на принципы традиционных религий.