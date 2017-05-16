Хакеры потребовали у Disney выкуп за похищенный фильм

Глава Walt Disney Боб Айгер заявил, что хакеры потребовали у кинокомпании выкуп за похищенный фильм, который еще не вышел на экраны. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам Айгера, злоумышленники потребовали крупную сумму в биткоинах. Они пригрозили, что в случае неповиновения выложат в интернет сначала первые пять минут картины, а затем будут публиковать в открытом доступе 20-минутные отрывки.

Отмечается, что Disney отказывается выплачивать хакерам деньги. Компания обратилась за помощью в Федеральное бюро расследований США.

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Название похищенной ленты не раскрывается. Среди ближайших премьер киностудии — фэнтезийный боевик «Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки» и мультфильм «Тачки 3».

Пятая часть франшизы «Пираты Карибского моря» с Джонни Деппом и Орландо Блумом выйдет на экраны 25 мая. Релиз продолжения «Тачек» намечен на 16 июня.

Биткоин — одна из самых известных криптовалют, созданная на основе технологии blockchain.