МИД отреагировал на украинские санкции против «Яндекса» и «ВКонтакте»

Украинские власти «семимильными шагами движутся к построению авторитарного государства», в котором жестко ограничены свобода слова и беспрепятственный доступ к информации. Соответствующее заявление МИД России относительно новых санкций Киева против русскоязычного интернета опубликовано во вторник, 16 мая, на сайте ведомства.

«Наплевательское отношение властей Украины к любым международным нормам права и морали, своим обязательствам в сфере защиты прав и свобод человека стало обыденным явлением», — подчеркнули в министерстве.

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Там также усомнились, что подобные действия соответствуют европейским принципам и пониманию основ гражданского общества. «Будет интересно понаблюдать за реакцией наших западных партнеров, постоянно озабоченных проблемами демократии и информационной безопасности, на столь откровенное и наглое попрание Киевом общепринятых международных норм и обязательств», — заключили в МИД.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя украинские санкции, напомнил о принципе взаимности. При этом он уточнил, что пока не знает, какие контрмеры будут приняты. По его словам, это связано с тем, что на Украине «не так много каких-то мощных информационных ресурсов и пользующихся в русскоязычном пространстве популярностью медиаресурсов».

16 мая на Украине вступил в силу новый пакет санкций. В рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group, под запрет попали социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, заблокированы все сервисы «Яндекса», ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ.

