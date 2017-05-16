Израиль потребовал от Белого дома прояснить заявление о Стене Плача

Израиль требует от Белого дома объяснений относительно высказывания американского дипломата, заявившего, что Стена Плача в Старом городе является частью оккупированного Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает Reuters.

«Мы убеждены, что это заявление противоречит политике [американского президента Дональда] Трампа (...) Израиль уже добился взаимопонимания с США по этому вопросу», — приводит агентство слова одного из представителей кабинета премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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Белый дом пока не прокомментировал слова американского дипломата, занимавшегося подготовкой визита президента США Дональда Трампа в Израиль.

2 канал израильского телевидения ранее со ссылкой на чиновника США сообщил, что визит американского лидера к Стене Плача будет закрытым для официальных лиц. В частности отмечалось, что Израиль не обладает юридическими полномочиями в этом районе, и американская сторона отказывает в совместном посещении Стены Плача Трампом и Нетаньяху.

В пятницу, 19 мая, Трамп отправится в свою первую зарубежную поездку с момента вступления в должность президента США. Он посетит с официальным визитом Саудовскую Аравию, Израиль, Италию, а также Западный берег реки Иордан.