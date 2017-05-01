Названа дата встречи Трампа и Аббаса в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в среду, 3 мая, примет в Белом доме главу Палестинской автономии Махмуда Аббаса. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил журналистам официальный представитель американской администрации Шон Спайсер.

По его словам, встреча состоится в рамках официального визита палестинского лидера в Соединенные Штаты.

Говоря о темах переговоров, Спайсер отметил, что «у президента главная цель — достичь мира в регионе». «Я думаю, это будет основной темой дискуссии», — сказал представитель Белого дома.

О том, что Трамп пригласил Аббаса посетить Вашингтон, сообщалось 10 марта. Между двумя лидерами состоялся телефонный разговор. В ходе встречи предполагается обсудить пути прерванного около трех лет назад процесса урегулирования палестино-израильской проблемы.

В феврале в ходе прошедших в Вашингтоне переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху глава Белого дома допустил, что решения ближневосточного вопроса можно добиться вопреки резолюции ООН, созданием одного, а не двух — еврейского и арабского — государств.