Трамп пригласил Аббаса в Белый дом

Президент США Дональд Трамп пригласил главу Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса посетить Белый дом. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря американского лидера Шона Спайсера.

«Да, могу», — ответил Спайсер на вопрос журналистов, может ли он подтвердить факт приглашения.

Ранее 10 марта между Трампом и Аббасом состоялся телефонный разговор. По словам пресс-секретаря палестинского лидера Набиля Абу Рудейна, в ходе намеченной встречи президент Соединенных Штатов намерен обсудить пути прерванного около трех лет назад процесса урегулирования палестино-израильской проблемы.

«Президент Аббас подчеркнул приверженность миру как стратегическому выбору для образования Палестинского государства рядом с государством Израиль», — добавил Абу Рудейн.

В середине февраля в ходе прошедших в Вашингтоне переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп допустил, что решения ближневосточного вопроса можно добиться, вопреки резолюции ООН, созданием одного, а не двух — еврейского и арабского — государств. «Я рассматриваю два государства и одно государство, и мне нравится то, что нравится обеим сторонам», — сказал глава Белого дома.

В конце сентября 2016 года Аббас призвал Совет безопасности ООН запретить еврейские поселения в Палестине и пообещал в ближайшее время представить проект соответствующей резолюции. Также он предложил объявить 2017-й «международным годом окончания израильской оккупации палестинских земель и палестинского народа».