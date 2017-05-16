Фонд госимущества Украины потребовал отменить приватизацию «Укртелекома»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) подал в Хозяйственный суд Киева иск к компании «ЕСУ» (конечный бенефициар — Ринат Ахметов), являющейся основным акционером крупнейшего в стране оператора фиксированной связи «Укртелеком». Об этом говорится в сообщении ФГИ.

ФГИ требует расторгнуть договор купли-продажи «Укртелекома» и взыскать пени в размере 2,17 миллиарда гривен (около 83 миллионов долларов).

«Основанием для обращения с соответствующим исковым заявлением стало невыполнение условий, предусмотренных договором купли-продажи пакета акций ОАО "Укртелеком", заключенным между Фондом государственного имущества и ООО "ЕСУ", и Концепцией послеприватизационного развития "Укртелеком", которая является неотъемлемой частью договора», — говорится в сообщении.

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Ранее, как сообщает ТАСС, в Фонде госимущества заявляли, что по итогам проверок были выявлены факты нарушения условий приватизации «Укртелекома» со стороны компании Ахметова.

Фонд госимущества Украины продал 92,791 процента уставного капитала «Укртелекома» за 10,575 миллиарда гривен (1,32 миллиарда долларов на момент сделки) компании «ЕСУ» (украинская «дочка» австрийской EPIC, которая принадлежала пяти гражданам Австрии) в начале 2011 года. Условия продажи были таковы, что в торгах не смогли принять участие крупные иностранные компании Deutsche Telekom, FransTelecom, Nortelecom, «Связьинвест» и VimpelCom.

В июне 2013 года холдинг СКМ бизнесмена Ахметова и австрийская группа EPIC подписали договор купли-продажи 100 процентов акций кипрской компании UA Тelecominvest Limited (владеет 100 процентами «ЕСУ»), которой принадлежит 92,79 процента акций «Укртелекома».

