Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту

Видео: ViralHog / YouTube

Остановившая пулю снайпера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в ряде стран, включая Россию) экшен-камера спасла жизнь иракскому журналисту Аммару Альваели (Ammar Alwaely). Ролик был опубликован на YouTube-канале ViralHog.

Нападение на группу репортеров произошло в одном из районов Мосула (Ирак). На видео выпущенная боевиком ИГ пуля попадает в экшен-камеру, закрепленную на груди журналиста, и разбивает ее. «Господи! Аммар, это было чертовски опасно, мужик», — восклицает находившийся рядом с Альваели журналист.

За 2016 год в мире погибли 74 журналиста. Большинство убитых репортеров находились в зоне боевых действий. Наиболее опасными территориями для работы были признаны Сирия, Афганистан, Мексика, Иран и Йемен, где за год погибли 50 представителей СМИ.