Американец подал в суд на переписывающуюся на свидании спутницу

Житель американского штата Техас подал в суд на женщину, которая переписывалась по смартфону во время их первого свидания. Об этом сообщает Austin American-Statesman.

37-летний Брэндон Везмар (Brandon Vezmar) подал в суд округа Тревис петицию с требованием к 35-летней знакомой (имя неизвестно) возместить 17 долларов и 31 цент, которые он потратил на билеты в кино. Пара познакомилась в интернете и впервые встретилась 6 мая. По словам мужчины, из-за поведения спутницы, которая переписывалась во время фильма «Стражи Галактики. Часть 2», их свидание было испорчено.

Везмар утверждает, что американка включала устройство от 10 до 20 раз за 15 минут фильма. Американец попросил ее прекратить или уйти из зала. Женщина вышла из кинотеатра и не вернулась обратно.

Мужчина написал ей сообщение с просьбой вернуть деньги, но спутница отказалась. Также она настаивала на необходимости этой переписки со своей подругой, которая поссорилась с бойфрендом. По ее словам, она включила гаджет лишь два или три раза и не мешала никому из зрителей. Американка планирует подать встречный иск из-за того, что Везмар пытался получить денежную компенсацию с ее младшей сестры, не добившись выплаты от обидчицы.

«Стражи Галактики. Часть 2» ― продолжение фантастического комедийного боевика 2014 года, основанного на одноименной серии комиксов издательства Marvel Comics.

В апреле стало известно, что жительница американского города Джоплин, штат Миссури, спасла мужчину на первом свидании. 45-летняя Джейни Холл (Janie Hall) сделала искусственное дыхание и массаж сердца после того, как ее спутник рухнул на пол без сознания во время ужина.

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