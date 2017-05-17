Наука и техника
 

Названа главная опасность кратковременного отказа от физкультуры

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Британские ученые оценили последствия кратковременного отказа от занятий физической культурой для здоровья молодых людей. Исследование представлено на Европейском конгрессе по ожирению (17-20 мая, Португалия), кратко о нем сообщает Европейская ассоциация изучения ожирения.

Две недели перерыва в регулярных занятиях физкультурой могут спровоцировать метаболические изменения, приводящие к повышенному риску развития хронических заболеваний, в частности, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых болезней, а также сопряжены с риском преждевременной смерти.

В исследование были включены 28 здоровых и физически активных (в данном случае — совершающих десять тысяч шагов в день) человек, средний возраст которых составлял 25 лет, и с индексом массы тела 25 килограммов на квадратный метр. Все пациенты носили браслеты для измерения физической активности.

В течение двух недель ежедневная физическая активность добровольцев снизилась на 8,5 тысячи шагов в сутки. За этот период время подобной физической активности сократилось с 161 до 36 минут (разница — 125 минут) в сутки, тогда как время, приходящееся на малоподвижные занятия, увеличилось на 129 минут.

Проведенные до и после эксперимента замеры показали, что за две недели добровольцы потеряли значительную мышечную массу (в среднем на человека 0,36 килограмма). Ученые рекомендуют не прерывать физическую активность даже на такой короткий срок, как две недели.

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