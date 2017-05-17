«Евровидение» оставило киевские отели без заработка

Проходивший в Киеве музыкальный конкурс «Евровидение-2017» не принес местным ресторанам и отелям дополнительных доходов. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Отмечается, что гости фестиваля предпочитали кафетериям шашлыки и печеные овощи, которые продавались в фан-зоне, а вместо гостиниц селились в хостелах. «Поскольку на Евровидение приехали туристы без больших денег, то селились они преимущественно в хостелах в центре города. Платили в среднем 50 евро в сутки. Да и то загрузка в хостелах в мае увеличилась лишь на 25 процентов по сравнению с предыдущими годами», — рассказал глава Ассоциации малых отелей и апартаментов Дмитрий Заруба.

Он отметил, что в отелях в основном селились команды участников конкурса, однако говорить о заработках не приходится, так как число туристов составило всего 15 тысяч человек.

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По словам президента Ассоциации рестораторов Ольги Насоновой, туристы во время пребывания в Киеве отдавали предпочтение уличной еде. В кафе в центре города даже фиксировался 20-25-процентный отток посетителей по сравнению с обычным периодом. «Удалось заработать только примерно 30 ресторанам в районе Крещатика и Майдана, а также поблизости МВЦ. Иностранцы увеличили их доход на 10 процентов, хотя средний чек гостя песенного конкурса — до 10 долларов», — уточнила Насонова.

Из экскурсий наибольшей популярностью у путешественников пользовались пятичасовые поездки в Межигорье (резиденция бывшего президента страны Виктора Януковича — прим. «Ленты.ру») стоимостью 400 гривен (около 850 рублей) и бесплатные обзорные экскурсии по городу.

В конце марта сообщалось, что большинство отелей Киева на период проведения «Евровидения» увеличили цены в среднем в два раза. Номер в пятизвездочном отеле оценивались в 380-500 евро на человека. Гостиница категории три-четыре звезды — 65-270 евро. Место в хостеле — 5-20 евро.

«Евровидение» в 2017 году проходило в Киеве с 7 по 13 мая. Победителем конкурса стал португальский певец Сальвадор Собрал.