Силовые структуры
 

Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб

Перейти в «Мою Ленту»

Россия закрыла для проведения учебных ракетных пусков район Средиземного моря у восточного побережья Ливии, севернее Тобрука. Это следует из извещения NOTAM A0039/17, выпущенного для информирования авиаперевозчиков.

«Настоящим сообщаем, что ВМФ России намерен провести в этом районе учебные ракетные стрельбы», — говорится в заявлении.

Согласно NOTAM, район закрывается с 05:00 24 мая по 16:00 27 мая (время по Гринвичу).

В данный момент в состав оперативного соединения ВМФ России, развернутого в Средиземном море, входят два фрегата проекта 11356 («Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен») и подводная лодка проекта 636.3 «Краснодар».

Эти корабли несут ударное (комплексы «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ»), а также зенитное (комплекс «Штиль-1») ракетное вооружение.

NOTAM («notice to airmen») — единая система оперативно распространяемой информации о событиях, которые могут оказать влияние на безопасность полетов в определенных районах или о проблемах в отдельных аэропортах (состоянии полос и аэронавигационногго оборудования).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Фрегат «Адмирал Григорович» отправился в сирийский порт Тартус
«Адмирала Кузнецова» обнаружили у берегов Алжира
Два корабля ВМФ с грузом для Сирии прошли черноморские проливы
Россия направила Ирану и Ираку запрос на пролет крылатых ракет
Последние новости
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
Ходаковский сообщил о гибели четырех ополченцев из бригады «Беркут»
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Депутат усомнился в возможности отказа от демонстрации распития спиртного по ТВ
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:15 15 мая 2017

Прощай, калашников, здравствуй, калашников

До конца года российские военные выберут новый автомат
08:05 Сегодня

НАТО отказалась видеть в блокировке российских сайтов на Украине угрозу свободам

14:40 Сегодня

Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов

18:18 16 мая 2017

Путин разрешил ФСБ изымать земли для государственных нужд

Силовые структуры
 — 
00:17 15 мая 2017

Сила доли

Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
12:51 Сегодня

На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан

11:35 14 мая 2017

Минобороны России раскрыло детали пуска северокорейской ракеты

14:15 Сегодня

ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко

Силовые структуры
 — 
00:14 14 мая 2017

Какой будет третья мировая

Писатели-фантасты — о возможном облике войны
10:28 Сегодня

Суд продлил домашний арест замдиректору Эрмитажа

21:42 13 мая 2017

Российская подлодка «Краснодар» вошла в Средиземное море

13:45 Сегодня

На совещании у Путина обсудят новую госпрограмму вооружений

Россия
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей
В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Детская писательница обрадовалась заметной украинизации Киева
Human Rights Watch потребовала от Порошенко снять блокировку российских сайтов
Депутат Рады пожелал расстреливать людей из-за георгиевской ленты
Курившего в общественном месте мужчину убили ударом кулака в Киеве
Одесситам собрались навсегда отключить горячую воду
Киев отказался возвращать Донбасс силой
Все материалы
Финансы
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей
Банк России поднял евро к 63 рублям
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Россияне стали активнее пользоваться кредитками
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba
В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли
Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан
ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
НАСА показало видео вращающейся Цереры
Земные бактерии выдержали гигантские давления
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков
Найдена новая причина заболеваний зубов
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды
Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях
Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом
Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
Сериал «Молодой Папа» получит продолжение
Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»
Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов
Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
The Independent назвала самые негостеприимные места в мире
Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта
В России предложили создать министерство туризма
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
BMW M5 получит полный привод и восьмиступенчатый «автомат»
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы