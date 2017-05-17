Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб

Россия закрыла для проведения учебных ракетных пусков район Средиземного моря у восточного побережья Ливии, севернее Тобрука. Это следует из извещения NOTAM A0039/17, выпущенного для информирования авиаперевозчиков.

«Настоящим сообщаем, что ВМФ России намерен провести в этом районе учебные ракетные стрельбы», — говорится в заявлении.

Согласно NOTAM, район закрывается с 05:00 24 мая по 16:00 27 мая (время по Гринвичу).

В данный момент в состав оперативного соединения ВМФ России, развернутого в Средиземном море, входят два фрегата проекта 11356 («Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен») и подводная лодка проекта 636.3 «Краснодар».

Эти корабли несут ударное (комплексы «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ»), а также зенитное (комплекс «Штиль-1») ракетное вооружение.

NOTAM («notice to airmen») — единая система оперативно распространяемой информации о событиях, которые могут оказать влияние на безопасность полетов в определенных районах или о проблемах в отдельных аэропортах (состоянии полос и аэронавигационногго оборудования).