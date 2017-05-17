РЕН ТВ устроит пятничный показ фильмов Балабанова

РЕН ТВ вечером в пятницу, 19 мая, покажет четыре фильма Алексея Балабанова. Зрители увидят ленты «Брат», «Брат-2», «Кочегар» и «Я тоже хочу». Показы приурочены к годовщине ухода режиссера, который скончался 18 мая 2013 года, сообщает РЕН ТВ в своем пресс-релизе.

«Картины Алексея Балабанова порой обвиняли в самых несовместимых грехах, от русофобии и проамериканизма до "русского фашизма". Но времена нелепых обвинений прошли, а кино осталось. Про него продолжают говорить, каждый показ собирает у экранов миллионы телезрителей», — отмечает телеканал.

Большой пятничный кинопоказ памяти Балабанова начнется 19 мая в 20:00 и продлится до 3:40.

Алексей Балабанов скончался под Санкт-Петербургом в возрасте 54 лет. Последней завершенной работой кинематографиста стала лента «Я тоже хочу». Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2012 года. В российский прокат фильм вышел в декабре того же года. После кончины режиссера остался незавершенный сценарий «Мой брат умер». Сын Балабанова Федор заявлял, что намерен снять фильм по этому материалу.