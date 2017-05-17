Чудо-женщина с фитнес-батончиками для похудения взбесила феминисток

Создатели фильма «Чудо-женщина» в преддверии премьеры запустить совместную рекламную кампанию с производителем фитнес-батончиков для похудения thinkThin, однако эта идея не нашла поддержки у потенциальных зрительниц. Об этом сообщает USA Today.

На инициаторов акции набросились с критикой фанаты героини комиксов и феминистки. По их мнению, образ Чудо-женщины никак не увязывается с фитнес-батончиками. Особое недовольство вызвало название компании продуктов для похудения: «тонкий» (Thin) образ не идет такой сильной и независимой женщине.

Некоторые обратили внимание на то, что супергерои-мужчины, такие как Бэтмен и Супермен, рекламируют вафли и шоколадные кексы, в то время как Чудо-женщина вынуждена поддерживать ту продукцию, от которой та не потолстеет.

«Связанная с Бэтменом и Суперменом еда: мороженое в тарелках на 1000 калорий. Связанная с Чудо-женщиной еда: батончики thinkThin»

Автор книги о киберсексизме «Хейтеры» и феминистка Бейли Поланд в своем Twitter заявила, что лозунг компании, призывающий сбросить вес, можно считать предательством Чудо-женщины, которая на данный момент олицетворяет важные для феминизма ценности.

Другие юзеры просто констатируют, что ситуация с рекламой продуктов для худеющих печальна.

«О нет. Я правда люблю батончики thinkThin, но это очень грустно»

«Чудо-женщина — фильм об уверенной героине, а не о женщине, которая должна худеть», — отметила юзер под ником @lauryntiffany.

Тем не менее, некоторые решили встать на защиту батончиков и напомнили, что компания производит протеиновые продукты для спортивных людей, таких как героиня фильма.

«Это ПРОТЕИНОВЫЕ батончики. Ну, знаешь, не, которые для спортивных людей? Как Чудо-женщина!»

Ранее феминистки уже критиковали создателей картины «Чудо-женщина». В трейлере, вышедшем в марте, пользователи сети увидели, что в одном из кадров подмышки героини выглядят неестественно гладкими и светлыми. Это, по мнению юзеров, не соответствовало образу героини, поэтому впоследствии создатели фильма перевыпустили трейлер и «наростили» волосы.