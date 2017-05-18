СКР заинтересовался заклеившей рот ребенку воспитательницей детсада из Ангарска

Следователи начали проверку сообщений о воспитательнице детского сада в Ангарске Иркутской области, которая заклеила рот ребенку и опубликовала фото в Instagram. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 18 мая.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Пользователь Instagram Александра Верхотурова 16 мая выложила фотографию мальчика с заклеенным ртом и подписью «Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя», но позже удалила снимок. В сообществе «Подслушано Ангарск» во «ВКонтакте» был выложен скрин.

«Не беспокойтесь, я насильно никому рот не заклеивала скотчем) мы с детьми разговаривали на тему, что нужно себя хорошо вести) иначе, заклею рот скотчем (после чего я показала на себе, как это будет). Дети посмеялись, и решили попробовать. После чего все вместе смеялись и фотографировались, ребенка никто не наказывал, не переживайте)», — публикует объяснение воспитательницы портал «Irksib» (орфография и пунктуация источника сохранены).

По данным издания, на фотографию ребенка в соцсети обратила внимание инспектор по делам несовершеннолетних.