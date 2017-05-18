C космодрома в Гвиане запущена ракета-носитель «Союз»

С космодрома в Куру во Французской Гвиане запущена российская ракета «Союз» с геостационарным спутником связи SES-15, имеющим полностью электрическую двигательную установку. Об этом сообщает компания Arianespace.

SES-15 необходим для предоставления телекоммуникационных услуг жителям Северной Америки, а также для VSAT-сетей, морского и авиатранспорта в Тихоокеанском регионе. Ожидаемый срок службы спутника — 15 лет.

Спутник построен на базе платформы Boeing 702SP, которая использует полностью электрическую двигательную установку XIPS, ее рабочим телом является ксенон. Все орбитальные маневры и корректировки положения SES-15 осуществляются с помощью данной установки без использования химического ракетного топлива.