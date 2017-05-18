Канадцы собрали самый быстрый электрический карт

Канадская компания Daymak, специализирующаяся на создании легкого электротранспорта, представила карт под названием C5 Blast. Об этом сообщает Luxurylaunches.

По словам представителей марки, модель будет самой быстрой в мире: расчетное время для разгона до 100 километров в час составляет 1,5 секунды. Однако испытания еще не были проведены.

Видео: daymak2011 / YouTube

В движение карт приводит электромотор и 12 турбовентиляторов. Четыре из них создают 60 килограммов тяги и помогают разгонять машину, а восемь других — подъемную силу. За счет этого вес карта во время работы силовой установки снижается вдвое: с 200 до 100 килограммов.

Он будет стоить 60 тысяч долларов, версия без турбовентиляторов обойдется дешевле — в 10 тысяч долларов.

Существующий рекорд скорости для картов был поставлен моделью Grimsel. Во время испытаний первую «сотню» он набрал за 1,513 секунды.