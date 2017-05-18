Семилетнему китайскому мальчику пришили отрезанную руку

Семилетнему жителю Китая пришили отрезанную преступником руку. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Утром 17 мая мальчик шел в школу вместе с мамой. Встретившийся им по дороге мужчина брызнул женщине в глаза неизвестной смесью, а ребенка повалил на землю и отрезал ему руку, забрав ее с собой. Через шесть часов злоумышленника нашли вместе с сообщником, руку изъяли и доставили в больницу, в которой находился школьник.

Операция прошла успешно: после девятичасовой операции школьник очнулся от наркоза. По предварительным данным полиции, родители ребенка задолжали злоумышленникам деньги: таким жестоким образом они хотели добиться выплаты причитающихся им средств.