Штаб коалиции США подтвердил факт удара по сирийской армии

Коалиция во главе с США подтвердила факт нанесения удара по отряду сирийской правительственной армии в районе населенного пункта Ат-Танф в пределах установленной зоны деэскалации. Об этом в четверг, 18 мая, сообщается на сайте объединенного командования операции «Непоколебимая решимость».

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«Силы коалиции нанесли удар по проправительственным силам в пределах установленной зоны деэскалации в районе Ат-Танфа. Обстрел был совершен после демонстративного пролета истребителей и серии предупредительных выстрелов. Войска коалиции действуют в районе Ат-Танфа на протяжении многих месяцев, обучая и консультируя проверенных партнеров, участвующих в борьбе против ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации)».

Как заявил агентству РИА Новости представитель коалиции, командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу международным силам. По его словам, обстрелянная колонна включала в себя бронетехнику и артиллерию.

Ранее сообщалось, что истребители коалиции обстреляли конвой правительственных войск из 27 единиц техники. Один из командиров оппозиционных сил подтвердил, что они запросили помощь с воздуха у сил коалиции, так как приняли перемещение проправительственных сирийских отрядов за попытку атаки на их расположение.

По некоторым данным, в составе наступающей колонны находились иранские военные инструкторы.