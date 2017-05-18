Коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам в Сирии

Самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли в Сирии удар по конвою проправительственных сил. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает Reuters со ссылкой на американский военный источник.

По словам собеседника агентства, бомбардировка была осуществлена на юге страны в районе города Танф.

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По данным CBS News, в колонне находились 27 единиц техники, которые нарушили зону безопасности и приблизились к военной базе, на которой проходят подготовку участники сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемой Вашингтоном. Здесь также расквартированы американские инструкторы. Самолеты коалиции открыли предупредительный огонь, однако коновой не остановился. После этого по нему был нанесен удар.

Один из командиров оппозиционных сил подтвердил, что они запросили помощь с воздуха у сил коалиции, так как приняли перемещение проправительственных сирийских отрядов за попытку атаки на их расположение. В то же время этот же военачальник заявил, что конвой находился в 27 километрах от базы.

По некоторым данным в составе наступающей колонны находились иранские военные инструкторы. При этом Associated Press сообщило со ссылкой на военные источники, что атаке подверглись «силы Асада». Однако собеседник агентства не смог сказать определенно, были ли среди них подразделения регулярной правительственной сирийской армии.