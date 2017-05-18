Задержанному после акции 26 марта активисту продлили арест до октября

Тверской суд Москвы постановил продлить срок содержания под стражей до 28 октября оппозиционному активисту Юрию Кулию, которого обвиняют в применении насилия в отношении полицейских в ходе несогласованной антикоррупционной акции в Москве 26 марта. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как пишет издание «Медиазона», обвинение запросило для Кулия два года колонии. Известно, что его дело рассматривается в особом порядке, так как активист полностью признал свою вину.

Кулия обвиняют по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих служебных обязанностей»).

Расследование в отношении Кулия было завершено Следственным комитетом 28 апреля. Вина активиста и еще одного арестованного, Станислава Зимовца, подтверждается «совокупностью собранных доказательств, показаниями свидетелей, самих обвиняемых, видеозаписями и иными данными», заявили в ведомстве. Оба были арестованы 13 апреля, но дело Зимовец суд рассматривает в общем порядке, так как тот не признал вину.

По делу о нападении на полицейских в Москве 26 марта также проходят 40-летний Александр Шпаков и 31-летний Андрей Косых. Оба не признают себя виновными.

Прошедший 26 марта на Тверской улице несогласованный митинг против коррупции завершился массовыми задержаниями. В отделы полиции доставили от 600 до 1000 человек. В ходе акции неизвестный ударил по голове сотрудника полиции. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.