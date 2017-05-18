В США контр-адмирала за коррупцию приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Федеральный окружной суд американского штата Калифорния приговорил контр-адмирала ВМС США Роберта Гилбо к 18 месяцам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом сообщается в заявлении министерства юстиции Соединенных Штатов.

В ведомстве отметили, что Гилбо стал первым контр-адмиралом ВМС США на действительной военной службе, который когда-либо признавался виновным в преступлении по обвинению со стороны федеральных властей.

Американец признался, что предоставил недостоверную информацию по так называемому делу «толстого Леонарда», отмечает ТАСС. Речь идет о разбирательстве относительно махинаций владельца сингапурской фирмы Glenn Defence Marine Asia Леонарда Гленна Фрэнсиса. Его компания свыше 20 лет занималась береговым обслуживанием американских кораблей в азиатских портах.

Следствие выяснило, что Фрэнсис, пользуясь связями в командовании американского флота, узнавал о передвижении боевых кораблей и подлодок США. Его знакомые помогали ему перенаправлять суда в подконтрольные ему порты, взамен он давал им взятки.

В сентябре 2013 года спецслужбы США арестовали Леонарда Гленна Фрэнсиса, который впоследствии был осужден за мошенничество.