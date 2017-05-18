СМИ сообщили о планах бывшего президента РБК выкупить газету The Moscow Times

Бывший президент холдинга РБК Дерк Сауэр ведет переговоры о выкупе у семьи Демьяна Кудрявцева англоязычной газеты The Moscow Times, основателем которой он являлся. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на два источника на медиарынке.

Стороны близки к сделке, заявил один из собеседников агенства. Кудрявцев заявил, что не может комментировать, достоверна ли информация о предстоящей покупке. Сауэр на на вопросы агентства не ответил.

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Кудрявцев приобрел The Moscow Times в апреле 2015 года вместе с другими медиаресурсами издательского дома Sanoma Independent Media и третью часть газеты «Ведомости» (позднее он стал единоличным владельцем издания). Чтобы сократить расходы на выпуск бумажного издания, новый собственник перевел The Moscow Times с ежедневного формата на еженедельный.

С ноября 2015 года владельцем The Moscow Times стала супруга Кудрявцева — Яна Мозель-Кудрявцева, сообщала газета «Ведомости». Перерегистрацию осуществили из-за претензий Роскомнадзора в связи с неразберихой со вторым гражданством Кудрявцева (израильским). Собеседник «Ведомостей» объяснял, что Кудрявцев не мог доказать регулятору, что отказался от него.

Газета The Moscow Times была основана в 1992 году. Издание было первым ресурсом холдинга Independent Media, который основал иностранец Дерк Сауэр, занимавшийся медиа в России с 1989 года. В 2012-2015 годах он занимал пост президента РБК, однако покинул его. Этому предшествовали заявления политиков, требовавших убрать иностранца (Сауэр — гражданин Нидерландов — прим. «Ленты.ру») от управления холдингом.