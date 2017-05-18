СМИ сообщили о долге Пхеньяна Берлину в 10 миллионов евро

Северная Корея задолжала Германии около 10 миллионов евро. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, КНДР на протяжении 13 лет сдавала в аренду под хостел и конгресс-центр один из корпусов своего посольства, однако не платила налоги в немецкую казну.

Отмечается, что переночевать в четырехместном номере хостела можно за 17 евро, отмечает Bild. Таким образом, северокорейский бюджет пополнялся на 40 тысяч евро в месяц.

Пхеньян договорился с Берлином каждый месяц выплачивать по 7 тысяч евро в счет задолженности, отмечает газета.

В мае немецкое правительство приняло решение запретить дипмиссии КНДР сдавать часть принадлежащего ей здания в аренду, передает ТАСС.