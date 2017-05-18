Индийский подросток собрал самый маленький спутник в мире

Студент из Индии Рифат Шаарук создал самый маленький и легкий спутник в мире. Он будет запущен агентством НАСА 21 июня, пишет Business Standart.

Спутник KalamSat (назван в честь бывшего президента Индии Абдула Калама) был напечатан на 3D-принтере из углеродного волокна. Он имеет ботовой компьютер и восемь датчиков, измеряющих ускорение, вращение и магнитосферу Земли. Спутник выполнен в форме куда с длиной ребра четыре сантиметра и весом 64 грамма.

Студент отмечает, что спутник был разработан с нуля. При этом он хотел проверить, как напечтанный на 3D-принтере 64-граммовый спутник поведет себя в условиях невесомости.

Шаарук со своим изобретением победил на конкурсе Cubes in Space, который проводился при поддержке НАСА. KalamSat произведет четырехчасовой суборбитальный полет, в течение которого 12 минут проведет в условиях микрогравитации.