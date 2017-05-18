НАТО задумалось о возрождении Арктического и Атлантического командования

В НАТО задумались о возрождении Арктического и Атлантического командования для противодействия возросшей активности России в этих районах. Об этом сообщает The Wall Street Journal с ссылкой на свои источники в штаб-квартире альянса.

По данным издания, на этой неделе в Брюсселе для генералитета стран НАТО, включая председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефа Данфорда, был проведен брифинг, на котором рассматривался вариант вновь ввести пост Верховного главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Атлантике.

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Как отмечает газета, военные эксперты сходятся в том, что ВМФ России получает все больше возможностей для действий в Арктике и Северной Атлантике из-за снижения возможностей НАТО по мониторингу в этих регионах.

«Нам необходимо учитывать потенциальные угрозы с любого направления, включая Северную Атлантику и Арктику», — отметил председатель Военного комитета НАТО Петр Павел, слова которого цитирует ТАСС.

28 марта глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти заявил, что Россия превратилась из партнера США в антагониста.

Он особо подчеркнул важность реализации стратегии сдерживания в отношении России. «В ответ на российскую агрессию мы должны укреплять свои отношения с партнерами, в том числе со странами Балтии, Турцией и Украиной», — указал Скапаротти.