В НАТО заявили о превращении России из партнера в антагониста

Россия превратилась из партнера США в их антагониста. Об этом, как передает РИА Новости, заявил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти.

«Россия превратилась из партнера в антагониста по мере того, как она стремится вернуть свои позиции в мире», — заявил он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США.

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Он особо подчеркнул важность реализации стратегии сдерживания в отношении России. «В ответ на российскую агрессию мы должны укреплять свои отношения с партнерами, в том числе со странами Балтии, Турцией и Украиной», — указал Скапаротти.

Отношения России и Запада в военно-политической области начали портиться с конца 1990-х годов. Основными нерешенными проблемами двухсторонних отношений являлся процесс расширения НАТО на восток, а также развертывание в Восточной Европе информационных и ударных компонентов американской глобальной системы ПРО. После сецессии Крыма в 2014 году и начала гражданской войны в Донбассе альянс анонсировал переброску дополнительных соединений на восточноевропейский участок, что вызвало негативную реакцию Москвы.

