ЕС призвал США не отказываться от Парижского соглашения по климату

Парижское соглашение по климату не подлежит отмене и пересмотру. Об этом сообщили в совместном заявлении Евросоюз и еще 79 стран мира, передает The Independent.

Они отметили свою приверженность договору и призвали другие государства последовать их примеру.

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Как отмечает издание, имя американского лидера, выступающего за пересмотр ряда положение Парижского соглашения, не называлось, однако еврокомиссар по вопросам климата и энергии Мигель Ариас Каньете намекнул, что «Европа стала более чем когда-либо уязвимой перед лицом климатических изменений из-за своих постоянных партнеров».

«Мы, развитые и развивающиеся страны, вместе будем защищать Парижское соглашение», — отметил он.

Американский президент Дональд Трамп 30 апреля заявил, что Парижское соглашение по климату обошлось США в миллиарды долларов в то время, как выгоду получили Китай, Россия и Индия. «Мы больше не будем позволять другим странам получать преимущества за наш счет, потому что теперь Америка будет первой», — пояснил он.

Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем, должно прийти на смену Киотскому протоколу, который принят в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В соответствии с положениями протокола, развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов.