Глава «Роснефти» предсказал рост стоимости компании в случае снятия санкций

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предсказал рост стоимости компании в случае снятия санкций. Соответствующее заявление он сделал, выступая на открытии офиса Rosneft Deutschland в Берлине, сообщает РИА Новости в четверг, 18 мая.

По словам Сечина, фундаментальная стоимость «Роснефти» на сегодняшний день составляет порядка 100 миллиардов долларов. Через три-четыре года, в случае снятия ограничений, она вырастет до 130-135 миллиардов. «Мы будем постоянно работать над повышением эффективности», — подчеркнул Сечин.

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Речь, по словам главы компании, идет о завершении крупных инвестиционных программ, связанных с модернизацией НПЗ, о вводе в эксплуатацию новых месторождений, что позволит компании высвободить значительный денежный поток для выплаты дивидендов. Сечин также отметил, что компания адаптировалась к санкциям Запада, и хотя имеет возможность их обойти, предпочитает работать, не нарушая законов.

9 мая The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала исследование, из которого следует, что введенные странами Запада в 2014 году экономические санкции не вредят нефтяной отрасли России. От ограничений по большей части страдают американские нефтяные компании, включая ExxonMobil, и в меньшей степени — европейские.