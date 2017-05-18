Китай успешно испытал легкий боевой вертолет «Черный торнадо»

Китайская авиастроительная корпорация (AVIC) успешно испытала легкий боевой вертолет Z-19E, получивший прозвище «Черный торнадо», сообщила в четверг, 18 мая, газета «Жэньминь жибао». Полет Z-19E состоялся утром на одном из аэродромов в Харбине.

— China Xinhua News (@XHNews) 18 мая 2017, 02:16

Новый вертолет является модернизированной модификацией Z-9, который в свою очередь был лицензионной копией французского вертолета Aerospatiale Dauphin. Взлетный вес Z-19E составляет 4,25 тонны, кабина рассчитана на двух пилотов.

От Z-9 его отличает сниженный уровень шума, измененная конструкция кабины для надежной защиты летчиков от лобовых атак и ряд усовершенствований для предотвращения попадания в винты посторонних предметов при полете на малой высоте. Машина оснащена пуленепробиваемым топливный баком. Отмечается, что «Черный торнадо» превосходит многие вертолеты в своем классе по скорости и маневренности.

Z-19E предназначен для поражения на поле боя легкой и тяжелой бронетехники, подавления огневых точек противника, поддержки сухопутных войск, а также может использоваться для перехвата низколетящих целей.

Вооружение, которое несет вертолет, включает ракеты «воздух-воздух», «воздух-земля» и пулеметы.

Как отмечает «Жэньминь жибао» разработчики планируют поставлять «Черный торнадо» на экспорт. Для этого многие его параметры и опции могут изменяться производителем в соответствии с пожеланиями заказчика.