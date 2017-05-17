СМИ сообщили о сокращении закупок вертолетов в новой госпрограмме вооружений

Количество вертолетной авиатехники, закупаемой в рамках новой Госпрограммы вооружений (с 2018 по 2025 год, ГПВ-2025) будет существенно сокращено. Об этом пишет «Коммерсант».

О факте сокращения объемов закупок без конкретизации цифр заявил еще 16 мая директор департамента авиапромышленности Минпромторга Сергей Емельянов. Он назвал происходящее «естественным процессом» и заметил, что корпорации «Вертолеты России» необходимо сосредоточиться на поиске новых рынков сбыта, а также заняться реструктуризацией имеющихся производств.

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По сообщению источников издания в Минобороны, текущие потребности военных почти полностью закрываются плановыми поставками по действующей госпрограмме вооружений до 2020 года (около тысячи бортов), которые реализуются в соответствии с установленным графиком.

По словам источников, все прочие закупки, относимые на ГПВ-2025, будут вестись «в индивидуальном порядке». Военные намерены либо брать только принципиально новую технику (такую, как разрабатываемый сейчас перспективный скоростной вертолет), либо оплачивать модернизацию имеющихся машин, существенно улучшающую их характеристики.

«Вертолеты России» — отраслевая монополия, созданная в 2007 году путем объединения всех российских вертолетостроительных заводов и КБ по разработке винтокрылой техники, а также ряда ключевых машиностроительных производств кооперации и профильных ремонтных заводов. Консолидированная выручка за 2016 год — 214,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 16,2 миллиарда рублей.

В 2016 году «Вертолеты России» сдали заказчикам 189 машин, в 2015-м — 212, в 2014-м — 271, в 2013-м — 275.